Sei nuovi medici di famiglia nel Foggiano, firmati i contratti: “Una bella giornata per la Capitanata”

Sono sei i nuovi medici di medicina generale che questa mattina hanno sottoscritto il contratto con la ASL Foggia. I professionisti andranno a coprire i posti vacanti nei comuni di Carlantino, Vico del Gargano, Vieste, Orta Nova e Peschici. La stipula giunge a conclusione della procedura SISAC, l’avviso per l’assegnazione degli incarichi pubblicato sulla piattaforma nazionale della struttura interregionale dei sanitari convenzionati che ha consentito di allargare la platea dei medici a cui affidare tale tipologia di incarico.

Alla firma hanno presenziato il direttore generale Antonio Nigri, il direttore sanitario Stefano Porziotta, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia Pierluigi De Paolis e il sindaco di Carlantino Graziano Coscia. In collegamento da Bari l’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone che in queste settimane ha seguito la vicenda, in costante contatto con la direzione strategica aziendale.

“Questa è una bella giornata per la provincia di Foggia – ha commentato Rosa Barone -. Ringrazio la ASL per la celerità con cui ha concluso le procedure di assegnazione degli incarichi, a dimostrazione della vicinanza alle popolazioni più piccole del territorio e alle loro esigenze”.

“Molti medici sono in procinto di andare in pensione. Questo aumenterà sempre più la forbice tra il numero di sedi carenti e i medici disponibili. È per questo – ha spiegato De Paolis – che l’ordine è impegnato in un confronto con gli organi preposti affinché si rendano sempre più attrattive le località disagiate dei Monti Dauni e del Gargano in modo da incentivare i medici ad accettare incarichi in queste sedi”.

Dal direttore sanitario Porziotta il monito ai nuovi medici a seguire le regole sull’appropriatezza prescrittiva, uno degli elementi fondamentali per garantire la sostenibilità del sistema sanitario e il principio universalistico su cui si fonda”.

“Auguri di buon lavoro – ha concluso Nigri -. Un ringraziamento particolare va agli operatori dell’Ufficio Convenzioni che con grande impegno sono riusciti ad ultimare la procedura in tempi brevissimi”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Carlantino Graziano Coscia “a nome dell’intera comunità per la quale il medico di medicina generale rappresenta un punto di riferimento imprescindibile”.