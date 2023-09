Diplomati nel 1973 si ritrovano dopo 50 anni. Giornata amarcord con la 5^ B del Nautico di Manfredonia

Gli ex alunni della 5^B 1973 Macchinisti dell’Istituto Nautico di Manfredonia si sono ritrovati mezzo secolo dopo per trascorrere una intera giornata Amarcord. Un’occasione per rivedersi e ricordare gli aneddoti dei bei tempi andati e che fanno ancora sorridere piacevolmente. “Un pensiero a chi non è più con noi, ma che festeggia da lassù. Un traguardo miracoloso, con l’intento di non perderci di vista e di continuare a festeggiare”. La giornata si è aperta con il raduno nei pressi dell’allora edificio che ospitava l’istituto Nautico (oggi Alberghiero). Guidati dai docenti Michele Ferrandino e Teresa Colombo, tutti in classe al suono della campanella, poi l’appello e la consegna delle pergamene. Successivamente gli ex studenti della 5^B si sono recati presso la Basilica di Santa Maria di Siponto per la Santa Messa.

Infine il pranzo presso un ristorante del luogo. Hanno preso parte alla celebrazione: Matteo Cinque, Matteo D’Angelo, Renato D’Achille, Mauro De Feudis, Matteo Delle Donne, Claudio Del Vecchio, Gaetano De Vita, Giuseppe Di Biase, Claudio Di Candia, Paolo Di Candia, Rosario Facciorusso, Francesco Gambardella, Pasquale Muscettola, Luciano Pacillo, Michele Palena, Giuseppe Prencipe, Luigi Russo, Antonio Sapone, Sergio Sorano, Raffaele Vairo.

