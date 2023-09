“It-Alert” a Foggia e nel resto della Puglia. Tutto pronto per il test del sistema di protezione civile

Il Comune di Foggia informa che giovedì 14 settembre alle ore 12 sull’intero territorio pugliese sarà diffuso, attraverso tutti i telefoni cellulari attivi, un segnale audio di allerta per la popolazione “IT-alert”. Il suono sarà diverso da quello delle notifiche a cui tutti siamo abituati e serve come test sperimentale per il nuovo servizio di allarme pubblico, da attivare in caso di gravi emergenze.

Chi riceve il messaggio non deve temere nulla e non deve fare altro che leggere il messaggio e possibilmente andare sul sito internet dedicato “IT-alert” per rispondere al questionario pubblicato, utile per migliorare lo strumento.

Nei prossimi mesi questo sistema sarà testato in atre regioni italiane al fine di valutare le diverse criticità per l’ottimizzazione.

Superata la fase di sperimentazione, infatti, il sistema IT-alert sarà utilizzato per informare tutta la cittadinanza, in zone geografiche specifiche, al verificarsi di gravi emergenze o calamità naturali di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile.