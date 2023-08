Elezioni Comunali, il centrodestra “assegna” le città. Foggia a Forza Italia? Ultimi dubbi su Di Mauro

Quanto influirà l’emergenza criminalità nelle scelte dei partiti e dei maggiori schieramenti ancora fermi all’indicazione del candidato sindaco? Secondo più di un osservatore il fatto dovrebbe indurre tutti ad una riflessione importante in termini securitari, nelle liste e nei programmi.



È attesa per domani l’ufficializzazione della candidatura per il centrodestra, che sembrava aver chiuso sul dirigente azzurro Raffaele Di Mauro (in foto), anche in virtù della spartizione regionale delle prossime amministrative negli altri capoluoghi, che vede i Fratelli d’Italia interessati alla poltrona di Bari e la Lega di Roberto Marti orientata per Lecce.

A Forza Italia, dunque, spetterebbe Foggia e Di Mauro, osteggiato solo dalla Lega per la sua completa adesione in passato al landellismo, sarebbe rimasto l’unico nome in campo tra i berluscones.

Il termine per presentare le liste è 30 giorni prima della data delle elezioni, quindi fino al 20 settembre c’è tempo per tutti. Se si considera che a Brindisi il nome del candidato sindaco nel centrodestra è stato svelato solo sei giorni prima del termine utile, si capisce bene che non c’è fretta per l’ufficializzazione anche se domani dovrebbe essere il giorno giusto.