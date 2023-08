Angiola verso le elezioni: “I giovani foggiani possono fare la differenza”. Incontro a “L’altrocinema”

Per dare un futuro a questa città è necessario formare i nostri giovani al rispetto delle regole, offrendo però l’opportunità di costruirsi un percorso lavorativo in modo da poter raggiungere i propri obiettivi. Affinché il capoluogo dauno possa essere davvero “La città dei giovani” è necessario avviare un confronto serio e costruttivo, basato su proposte concrete e di facile attuazione. Percorso che il Comune di Foggia dovrà avviare collaborando con tutto il tessuto sociale, con il mondo dell’Università e delle imprese. Argomento delicato quello dei giovani e che sarà approfondito lunedì 28 agosto a partire dalle ore 18.00 presso Laltrocin3ma Cicolella di Foggia.

Ad introdurre il discorso sarà Andrea D’Introno (dottore di ricerca e funzionario amministrativo) a cui farà seguito l’intervento di Alessandra Fredella che parlerà di “Giovani e opportunità di lavoro”. A Chiari Izzi (studentessa universitaria) toccherà approfondire la parte legata ai “Giovani e partecipazione”, mentre Francesco Gallo (studente universitario) parlerà di “Giovani e progetti di vita” e per finire Francesco Morea e Ivan Russo (dj producer e organizzatori di eventi) tratteranno l’argomento dei “Giovani e il tempo libero”. Concluderà l’incontro il professor Angiola candidato sindaco di Foggia per una coalizione di liste civiche.

“In tanti anni di insegnamento all’Università di Foggia ho potuto constatare la voglia dei ragazzi di voler fare la differenza. Molti di questi hanno lasciato la città facendo le fortune di aziende importanti anche all’estero. Per questo dovremo lavorare per offrire ai nostri giovani delle opportunità da coltivare a Foggia. Questo sarà il più importante impegno per il prossimo sindaco”, conclude Nunzio Angiola.