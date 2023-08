Bando per gestire il cimitero di Foggia, Cardellicchio chiarisce alcuni punti e spera in ampia partecipazione

Hanno fatto discutere le parole del commissario di Foggia, Vincenzo Cardellicchio sul bando per la gestione del cimitero cittadino. “Alcune dichiarazioni – informano dal Comune – potrebbero aver generato equivoci o interpretazioni che sono molto lontane dal suo pensiero”. Cardellicchio aveva ricordato che il settore in questione fa spesso gola alla criminalità organizzata.

“Nel far seguito ai timori che queste dichiarazioni avevano ingenerato nell’attuale gestore – fanno sapere ancora da Palazzo di Città -, il commissario ha inteso fornire precisazioni specifiche allo studio legale della ditta interessata attraverso una lettera”. La riportiamo di seguito.

Illustre Avvocato Ursitti,

mi spiace molto che il suo Assistito, attuale gestore dell’area cimiteriale, peraltro in regime di proroga disposta durante il mio stesso mandato, abbia potuto equivocare il mio pensiero e ancor più che il mio scritto si potesse prestare ad interpretazioni molto lontane dal mio pensiero.

Infatti, se avessi avuto elementi per interventi di rigore, cosa che evidentemente non ho avuto, certamente non mi sarei sottratto ad un loro esercizio.

Il mio scritto intendeva, invece, riferirsi alla aggressività che un delicatissimo comparto industriale subisce e patisce in tante parti del Paese, non esclusa la nostra, e che rende un pubblico servizio a persone affrante dal dolore.

Il mio intento era, e confermo, essere soltanto quello di tranquillizzare, con enfasi ma con altrettanta sincera partecipazione, l’utenza cittadina acchè anche in questa materia fosse stata riservata dai Commissari ogni cura ed attenzione e così pure dalla Tecnostruttura ed anche dai Collaboratori esperti che la hanno affiancata, per garantire la stesura di un Bando di gara aggiornato e puntuale tale da consentire un esito il più possibile rigoroso e tale da garantire un sereno svolgimento competitivo.

Ogni altra diversa lettura resta lontana dal mio pensiero noto e pure ribadito in ogni possibile occasione.

L’attuale gestore, mai citato nel comunicato che ha originato la doglianza che mi ha partecipata, ovviamente se interessato, potrà partecipare al pari di ogni altro candidato ed il mio solo auspicio è che si possa assistere alla più ampia partecipazione per ottenere un’offerta ampiamente migliorativa per il servizio che sarà reso a tutto vantaggio dei soli cittadini foggiani.

Nel ringraziaLa per la segnalazione che colgo nel migliore spirito, sarà mia premura, per fugare ogni diverso o ulteriore pensiero, partecipare questa stessa nota agli Organi di Informazione, che anche qui ringrazio sentitamente.

Il Prefetto della Commissione Straordinaria

Vincenzo Cardellicchio