“Bagni Bonobo” tra le maggiori attrazioni del Gargano. “Orgogliosi. Qui tanta gente anche per serate a tema”

Tra le principali attrazioni di Manfredonia, oltre al castello, la basilica di Santa Maria Maggiore con annesso Parco archeologico, l’abbazia di San Leonardo e il porto turistico, troviamo anche i Bagni Bonobo nella lista del prestigioso sito turistico “TripAdvisor”. Uno degli stabilimenti più in della riviera garganica, dove si va oltre il mare e il sole, con un rinomato ristorante e uno spazio eventi e movida tra i più frequentati della Puglia.

“Questo fatto – spiega Antonio Conoscitore, uno dei gestori del locale di Siponto – ci inorgoglisce tantissimo. Essere tra le attrazioni da vedere a Manfredonia insieme ai monumenti storici della città, è davvero fantastico. Vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto in questi anni. Con tanto impegno e sacrificio abbiamo creato una struttura che dà lustro al turismo non solo di Manfredonia, ma dell’intero Gargano. Qui ogni giorno arriva tantissima gente, per la spiaggia, per il ristorante, il bar, gli aperitivi, ma soprattutto per le serate a tema che organizziamo. Gente di tutte le età. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, basti pensare ai numeri che abbiamo fatto durante questa estate con tantissimi ospiti come Alan Sorrenti e Jo Squillo su tutti. Possiamo dire con orgoglio che grazie anche alle nostre iniziative i nomi di Manfredonia e Siponto sono sempre più conosciuti nel panorama turistico”. È un locale di grande tendenza, adatto a gente di ogni età, e che da lavoro a ben 40 dipendenti stagionali. Ai Bagni Bonobo l’estate continua.