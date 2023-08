A Bovino il teatro sotto le stelle chiude la rassegna “Letture d’agosto”

Con la rappresentazione “Stereotipici” a cura del laboratorio teatrale “Sotto il Cielo di carta” diretto da Vincenzo Russo e Maria Casamassima, si è conclusa a Bovino la settima edizione di “Letture d’agosto” che per oltre una settimana ha animato le serate culturali del paese dei Monti Dauni.

Bilancio più che positivo hanno dichiarato gli organizzatori del festival letterario, Lea Durante e Oscar Buonamano. “Siamo molto felici per la rassegna. Intanto perchè per la prima volta abbiamo avuto la collaborazione fattiva dell’amministrazione comunale, e poi il coinvolgimento della popolazione sempre più attenta e partecipe ad iniziative di tipo culturale. E’ questo che vogliamo all’interno della comunità, creare occasioni in un territorio come quello dei Monti Dauni, soggetto a spopolamento e impoverimento dei servizi”.