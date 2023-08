Rievocazione storica della sciabica a Manfredonia. Evento caratteristico in spiaggia Castello

II Comune di Manfredonia, in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, il Centro Cultura del Mare/AICS e la Marineria Sipontina, organizza sabato 19 agosto alle ore 8 presso “spiaggia castello” la “Rievocazione Storica della Sciabica”, antico metodo di pesca costiera praticata manualmente dai nostri pescatori sin dal 1773.

L’iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Manfredonia avrà come protagonisti i nostri pescatori in costume d’epoca e come ambizione quella di diventare un evento caratterizzante da ripetere annualmente.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e turistica della città e testimonianza del suo forte legame con il mare.