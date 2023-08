Monte Sant’Angelo avrà il suo ostello per i camminatori. Iniziati i lavori

L’ex Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” (oggi ubicata nel centro storico, in Piazza de Galganis, nel polo culturale “Le Clarisse”) ospiterà un ostello per camminatori ne #LaCittàdeidueSitiUNESCO a poche centinaia di metri dal Santuario di San Michele Arcangelo. Sono iniziati i lavori finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito della “Rete di ostelli pubblici The Routh_Net Interreg Grecia-Italia 2014/2020”.

L’immobile, articolato su diversi livelli, era in disuso da diversi anni. “Sarà completamente riqualificato e restituito alla comunità”.

Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria per adeguare l’immobile agli standard funzionali, ambientali e tecnologici che possano garantirne un utilizzo di carattere culturale e ricettivo.

24 i posti letto. Prevista una biblioteca e sala riunioni, spazio per bici, lavanderia attrezzata, ascensore per diversamente abili e sala polivalente per attività culturali.

Assessore ai lavori pubblici, Giovanni Vergura: “Riqualificheremo l’intero immobile per renderlo sicuro, efficiente, bello”.

Vicesindaco e Assessore cultura e turismo Rosa Palomba: “Da luogo della cultura a luogo della cultura dell’accoglienza”.