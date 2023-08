Mattinata si spacca sulla Ztl, commercianti inviperiti: “Fatturati ridotti”

A Mattinata la ztl h24 oltre ai disagi tra i commercianti di Corso Matino (sempre più numerosi e arrabbiati) ha creato malumori all’interno dell’amministrazione comunale. Il vice sindaco Luigi Falcone sta chiedendo con insistenza al sindaco Michele Bisceglia di rivedere il provvedimento che prevede la zona a traffico limitato sul corso principale a tutte le ore. All’interno della Giunta qualcosa sembra essersi rotta con lo stesso vice sindaco pronto ad azioni più eclatanti. E c’è chi non esclude eventuali dimissioni se le cose non dovessero cambiare.

“Sarebbe più giusto limitarla alle ore pomeridiane e serali, in modo tale di accontentare anche i commercianti che a causa di questa limitazione si son visti ridurre il fatturato. Ne stiamo discutendo, speriamo che prevalga il buon senso”. Tra i commercianti il più attivo è Sergio Cosacchi che ha avviato una protesta pacifica da oltre due mesi e che ogni giorno cerca di richiamare l’attenzione degli amministratori. Ogni giorno si reca davanti al balcone del municipio e chiama ad alta voce il sindaco.

“Sindaco, se ci sei batti un colpo. Sono ormai 13 giorni – fa sapere attraverso il suo profilo fb – che aspettiamo risposte. E’ assurdo anche il silenzio dell’opposizione. Nessuno ci risponde, dimostrando insensibilità verso il problema”. La questione della ztl non è nuova a Mattinata. Tutte le amministrazioni hanno sempre cercato di imporla, ma senza arrivare ad una soluzione che accontenti tutti. Intanto, questa volta, la protesta è più vibrante del solito e coinvolge non solo i commercianti del corso, ma anche diversi cittadini. Tutti in attesa di risposte che al momento tardano ad arrivare.