Ischemia cardiaca mentre è in spiaggia, donna romana salvata a Mattinata

Un malore in spiaggia poteva trasformarsi in tragedia. Una bagnante romana ha raccontato la sua vicenda a Mattinata, in un messaggio di ringraziamento al Lido Verde. “Vi volevo ringraziare per avermi prontamente soccorso – ha scritto Giovanna d’Amato -. Il vostro aiuto è stato prezioso visto che ho avuto un’ischemia cardiaca diagnosticata nell’ospedale di Manfredonia. Ora sto meglio e sono uscita. Farò un esame specialistico al più presto a Roma dove vivo. Volevo ringraziare anche il medico che mi ha sostenuto per tutto il tempo, il titolare e lo staff del Lido: ho avuto degli angeli intorno a me”, ha concluso.