Torna “Green Note” 2023, jazz club esperienziale in Foresta Umbra: sabato arriva Rita Marcotulli

Seconda serata estiva di “Green Note – Gargano Jazz & Food”, il jazz club più magico ed esperienziale di Puglia che ritorna con un concerto imperdibile in programma sabato 19 agosto in Foresta Umbra, all’Elda Hotel. La rassegna, ideata e coordinata dall’Agenzia di Comunicazione e Promozione Scopro con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, valorizza da tre anni la musica, l’arte, il food, gli scenari naturalistici e il patrimonio materiale e immateriale del Gargano. Info e costi: + 39. 0884.594685

Il nuovo appuntamento di "Green Note", dopo la magia ricreata dal reading di Corrado Tedeschi – accompagnato al piano da Pasquale Stafano – che ha raccontato l'incontro tra Miles Davis e Bill Evans con "Note in bianco e nero" è con Rita Marcotulli, una delle pianiste più talentuose del panorama musicale nazionale e internazionale. In Foresta Umbra andrà in scena un concerto di piano solo per un viaggio immaginario, che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura delle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo e arriva a omaggiare il cinema e alcuni suoi popolari autori come Domenico Modugno e Pino Daniele in un percorso musicale imprevedibile e alternato con standard, improvvisazioni e brani nuovi.

Rita Marcotulli ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia musica classica con il Maestro Arnaldo Graziosi e con Susanna Spitanlick. Nel 1987 è stata votata come miglior nuovo talento attraverso un sondaggio della rivista “Musica Jazz”, mentre nel 1989 è entrata a far parte del gruppo di Billy Cobham con il quale si è esibita in tutto il mondo. In Italia, poi, ha collaborato con Ambrogio Sparagna e Pino Daniele e nel 1996 ha accompagnato Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo. Per la colonna sonora del film “Basilicata Coast to Coast” ha ricevuto il Ciak d’oro e il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora. Nel 2011 è stata insignita del David di Donatello per il miglior musicista (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e del premio Top Jazz come migliore artista del jazz italiano secondo la rivista “Musica Jazz”. Nel febbraio 2013 è stata membro della giuria di qualità del Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, mentre nel 2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Marcotulli il premio onorario come Ufficiale della Repubblica. Sempre nel 2019, inoltre, è stata nominata come membro della Royal Accademy di Svezia istituita nel 1774 da Re Gustavo.

L’appuntamento di “Green Note”, come da tradizione, sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e con lo chef Libero Ratti – i sapori e gli odori del nostro Gargano.

Il terzo appuntamento della rassegna comincerà alle ore 20.00 con la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 – dopo i saluti istituzionali – andrà in scena il concerto di Rita Marcotulli.

La terza edizione di “Green Note – Gargano jazz and food” proseguirà sabato 26 con ResExtensa in “semi e radici”, danza con Luca Giannotti trio e la chiusura affidata al direttore artistico della rassegna, Gegè Telesforo e il suo nuovo progetto Big Mama Legacy, venerdì 1° settembre.

Il cartellone – ideato e coordinato dall’Agenzia di Comunicazione e Promozione Scopro, è promosso con il Teatro Pubblico Pugliese, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste – porta la firma artistica di Gegè Telesforo.

Al Festival jazz, negli anni, hanno partecipato grandi nomi della scena nazionale ed internazionale come Paul Wertico (storico batterista di Pat Metheny), Nick The Nightfly, Gegè Telesforo, Fabio Zeppetella (con Roberto Gatto e Ares Tavolazzi), Francesca Tandoi (con Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli), GuitArt Quartet con Dino Plasmati e Antonio Tosques, Trio Bobo (con Christian Meyer, Falso degli Elio e le Storie Tese e Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte), IBeatiPaoli e Mediterranean Tales (composto da Pasquale Stafano e Gianni Iorio).

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039282 | [email protected].