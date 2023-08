Piazza Cavour stracolma per il concerto del 15 agosto a Foggia. Protagonisti i Tiromancino capitanati da Federico Zampaglione: “Un Ferragosto che non scorderemo di certo – ha scritto la band sui social -. Grazie Foggia per essere venuti in così tanti, per il vostro calore, per la grandissima partecipazione e per tutte quelle emozioni che, guardandovi dal palco, ci avete fatto provare”.