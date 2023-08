Droga dalla Colombia al Gargano, parola fine per i narcos montanari. La Cassazione respinge i ricorsi

Bocciatura in Cassazione per i narcotrafficanti di Manfredonia e Barletta. Inammissibili i ricorsi di Cosimo Damiano Vairo, 61 anni e Giuseppe Bergantino, 49 anni, entrambi manfredoniani, e di Pasquale Dico, 48 anni e Ruggiero Di Salvo, 56 anni, barlettani. Inutili i tentativi di ribaltare la sentenza della Corte d’Appello di Bari emessa il 22 marzo 2022. Parola fine, dunque, per l’operazione “Gargano” risalente al 2019 e riguardante un imponente traffico di droga tra Colombia, Olanda, Gargano e Bat.

Ruggiero Di Salvo detto “Tucchett”, ritenuto capo e promotore del sodalizio malavitoso, dovrà scontare circa 9 anni di reclusione, Pasquale Dico qualche mese in meno, mentre Vairo e Bergantino rispettivamente intorno ai 6 e 4 anni.

Di Salvo finì sulle cronache anche a maggio 2022 quando, mentre era ai domiciliari, postò un video su TikTok mostrandosi a torso nudo, con musica neomelodica in sottofondo, ostentando ingenti quantitativi di denaro in contanti. Fu subito scoperto e spedito in carcere.