Visita lampo per la premier Meloni in Albania, a Valona con un traghetto di linea

Visita di poche ore in Albania per la premier Giorgia Meloni che oggi ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona.

Con lei figlia e marito.

Nella breve visita, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata – si apprende – il primo ministro del paese delle aquile Edi Rama. IL giorno di ferragosto il nostro capo del governo dovrebbe trascorrerlo in Puglia.

“Anche Giorgia Meloni farà un po’ di ferie in Albania”, aveva detto Edi Rama al Foglio qualche giorno fa dopo averla invitata, insieme alla sua famiglia, a trascorrere qualche giorno nel suo paese. La premier allora rispose che avrebbe fatto di tutto per passare a salutare il primo ministro di Tirana.