“Acqua sporca e totale abbandono”, la denuncia dei turisti: “Così fuggiamo da Siponto”

“Da anni, nel periodo estivo, frequento la località balneare di Siponto. Purtroppo ad ogni stagione estiva, ad eccezione dell’anno scorso, il mare si presenta sempre alla stessa maniera: Ma è possibile che non si riesce a fare in modo che il ‘bene primario dell’industria turistica’ possa essere davvero tutelato ed essere l’attrattiva forte della città del Golfo?”. Lo denunciano alcuni turisti a l’Immediato.

“È possibile che, ogni giorno, sotto gli ombrelloni la domanda di rito è: com’è l’acqua? E la risposta è: sporca! Per non parlare poi della totale assenza della manutenzione del verde (le lunghe palme del lungomare, della pineta abbandonata alla sporcizia e ai cumuli di rami secchi) della carenza e precarietà di marciapiedi, delle strade oggetto di lavorazioni e non ripristinate, l’assenza di cestini e pulizia delle strade. Ormai l’estate 2023 è quasi alla conclusione. Ma alla prossima stagione estiva avremo qualche novità positiva dalle varie istituzioni interessate? Ce lo auguriamo – concludono – altrimenti sarà sempre maggiore la fuga dei bagnanti verso località dai mari più puliti e dalla migliore e più invitante ricettività turistica”.