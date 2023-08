A Manfredonia la digitalizzazione è un tabù. “Pagare con POS o pagoPA sarebbe passo importante”

“Ho chiesto, per due volte in un mese, all’assessore Libero Palumbo, quali fossero le tempistiche entro le quali il nostro Comune volesse mettersi in linea con la normativa per i pagamenti e i micro pagamenti, per intenderci anche i pagamenti di 0,50 centesimi”. Lo dichiara Massimo Ciuffreda, consigliere comunale di opposizione a Manfredonia.

“Infatti l’articolo 65 del dlgs 217/2017 Al comma 2 cita letteralmente ‘anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, gli enti pubblici, sono tenuti entro il 28 febbraio 2020 a integrare i loro sistemi di incasso con piattaforma PagoPA e POS’. Ovviamente la pubblica amministrazione ha l’obbligo non solo di dare la possibilità ai cittadini di pagare con PagoPa e POS ma anche di pubblicizzare questa metodologia di pagamento essendo una novità assoluta che porterebbe il Comune verso la digitalizzazione di alcuni servizi – spiega Ciuffreda -. L’assessore non solo non ha risposto al quesito posto, ma con un colpo di teatro, opera non sua ma per mano altrui, ha tentato di mistificare la verità sforando addirittura in questioni di carattere politico che non attenevano all’argomento trattato.

Quella della digitalizzazione, tra l’altro il nostro comune è destinatario di numerosi fondi in tal senso, è anche un segno di avanguardia per tutta la macchina amministrativa.

Offrire la possibilità di poter pagare con POS o pagoPA è un passo importante verso la digitalizzazione oltre al fatto che aumenterebbe la produttività dei dipendenti. Ovviamente all’assessore fa comodo continuare a lamentarsi del passato e del poco personale a disposizione, piuttosto che adottare le giuste misure affinché con le risorse umane a disposizione si possano ottimizzare i tempi di resa delle prestazioni che i dipendenti devono dare”.

Nonostante la continua ottusità dimostrata – prosegue -, non mi arrendo e riproporrò una nuova interrogazione per la quale pretenderò risposta scritta nella speranza che il sindaco possa rendersi conto che da un lato vi è un obbligo di legge, e dall’altro significherebbe mettersi al passo coi tempi. La digitalizzazione non può essere solo una bandiera da sventolare sotto le stelle ma bisogna adottare le giuste misure affinché la stessa diventi un obiettivo comune che possa dare lustro ed efficienza alla nostra macchina amministrativa”.