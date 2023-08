“Un aperitivo (quasi cena) a 4 euro”, la sfida di Biccari per il turismo ‘alternativo’ in Puglia

Biccari, agosto 2023. Nei bar del paese un ricco aperitivo (quasi una cena) costa non più di 4 euro a persona. In barba al caro prezzi che sta animando l’estate pugliese. Sui Monti Dauni la vacanza o il semplice fine settimana è economico, e attrae sempre più visitatori. Biccari oggi è un vero paradiso di benessere in cui trascorrere la bella stagione a prezzi contenuti. Probabilmente ci vorrebbe qualche ristorante in più.

“Siamo molto contenti dell’afflusso di ospiti, tra turisti e biccaresi di ritorno che in questi giorni stanno affollando il nostro paese. Stiamo vivendo un’estate straordinaria. I piccoli paesi come Biccari stanno dimostrando di saper fare turismo anche di qualità, non un luogo dove fare solo sagre e feste di paese. I nostri borghi sono ormai una realtà e stanno contribuendo a fare destagionalizzare l’offerta, intercettando nuove tendenze. Rappresentano una grande risorsa per tutta la Puglia. Qui a Biccari grazie alle varie iniziative adottate si sono sviluppate nuove economie di luogo”. Con il progetto Case a 1 euro, a Biccari sono state vendute 31 case, altre case sono in procinto di essere vendute. Una forte crescita economica, numerica e culturale con l’arrivo di gente proveniente da tutto il mondo”.

