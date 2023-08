Angelo Castelluccio è il nuovo direttore del servizio Veterinario dell’Asl di Foggia

È Angelo Castelluccio il nuovo Direttore della Struttura Complessa del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale “Area B” della ASL Foggia.

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale Antonio Nigri n. 795 del 9 agosto 2023, ricoprirà l’incarico a partire dal prossimo 16 agosto.

Già Dirigente Veterinario, Castelluccio vanta un’esperienza ultra trentennale all’interno della Asl di Foggia, occupandosidella garanzia e del controllo delle condizioni di igiene e sicurezza alimentare. Un’ incarico complesso e delicato che si articola di varie fasi attuative che spaziano dai controlli ufficiali comprendenti ispezioni, verifiche, audit, ai campionamenti e alla ricerca di sostanze farmacologicamente attive e di contaminati in tutte le fasi che comprendono: macellazione, attività di produzione, conservazione, trasformazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro derivati.

“Mi appresto a Dirigere un servizio importante a tutela della salute dei cittadini – dichiara il neo direttore Angelo Castelluccio – compito che svolgerò con onore ed onere.

Dedicherò tutto me stesso al compito affidatomi alla luce dell’amore e dedizione che ho nutrito nel corso degli anni per questa professione. Ringrazio la Direzione Generale della ASL di Foggia per avermi affidato l’incarico, i miei colleghi e tutti gli operatori che spero, con rinnovato entusiasmo, condivideranno con me questo percorso”.

“Si arricchisce la squadra dei Direttori di Struttura Complessa della Asl di Foggia, dichiara il Direttore Generale Antonio Nigri. In questo momento storico, il complesso rapporto tra la salute dell’uomo, degli animali e dei contesti ambientali attraverso i quali esso si articola, direttamente o indirettamente tramite il consumo di prodotti di origine animale, costituisce il cardine delle attività della Salute Pubblica Veterinaria. Il SIAV articolazione del Dipartimento di Prevenzione, è parte integrante del Sistema sanitario nazionale, riveste un ruolo fondamentale nelle attività essenziali di controllo e vigilanza utili a garantire il rispetto rigoroso dei requisiti di sicurezza alimentare, a tutela della salute pubblica”.