Ron incanta i Monti Dauni, pienone a Biccari. Il ricordo del Gargano con Lucio Dalla

Rosalino Cellammare in arte Ron domenica 13 agosto festeggerà settant’anni, mentre in questo 2023 celebra ben 53 anni di carriera musicale con all’attivo ventisei album in studio, cinque live, un’autobiografia, quattro film e tre serie tv, tutte girate nella seconda metà degli anni settanta. Ron, che non ha mai rinnegato le sue origini pugliesi (il nonno Domenico è di Trani) è tornato nella sua terra e ieri sera si è esibito nella piazza di Biccari in occasione della festa in onore del santo patrono, San Donato.

Lo incontriamo prima del concerto. “E’ un’estate particolare per me, bella su tutti i fronti, anche perchè non riesco a fermarmi perchè la musica mi travolge sempre, e oggi a Biccari è tutto molto bello, Non vedo l’ora”. Ron ha poi ricordato i suoi trascorsi sul Gargano con Lucio Dalla. “Quanti ricordi, emozioni, pranzi e cene a Tremiti o a Peschici, a proposito Peschici è di una bellezza unica, straordinaria. Poi le cittadinanze onorarie ricevute, l’ultima a Manfredonia. Ma lasciatemi elogiare anche questa parte di Puglia, Biccari, le sue colline dove apprezzo molto il silenzio che per noi cantanti è il massimo”.