Servizio Civile Digitale, a Foggia (e nel resto del Sud) opportunità per 718 giovani

È stato pubblicato il Bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale del 4 luglio 2023, n. 595.

I PROGETTI DEL CE.S.EVO.CA. – La Coop. sociale Ce.S.eVo.Ca., Centro Studi e Volontariato di Capitanata con sede a Castelluccio Valmaggiore, ha visto finanziati tre diversi Piani di intervento, per un totale di 718 volontari. Si tratta dei programmi “Mezzogiorno digitale” (300 posti), con i progetti “Mezzogiorno Digitale per innovare” e “Mezzogiorno Digitale per integrare”; “Sicilia, Basilicata e Calabria in rete digitale” (274 posti) con i progetti “Sicilia, Basilicata e Calabria in rete digitale per innovare” e “Sicilia, Basilicata e Calabria in rete digitale per integrare” e “Salento digitale” (144 posti), con i progetti “Salento Digitale per innovare” e “Salento Digitale per integrare”.

I progetti puntano a migliorare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, l’accessibilità e la positiva accoglienza nei servizi pubblici, con attenzione particolare alle persone che presentano maggiori difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Hanno l’obiettivo di favorire e aiutare la cittadinanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di supportare gli operatori nelle procedure informatiche, riducendo la burocratizzazione cartacea.

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14:00 del 28 settembre 2023.

UN’ESPERIENZA DI IMPEGNO SOCIALE – “Il Servizio Civile Universale – sottolinea il presidente del Ce.S.eVo.Ca., Carlo Laronga – è un’esperienza di impegno sociale e cittadinanza attiva con un’elevata valenza formativa che i giovani tra i 18 e i 28 anni possono vivere in enti privati o istituzioni pubbliche. È un’importante occasione di crescita personale e professionale. Inoltre, c’è una novità interessante: in alcuni progetti sono previste riserve di posti per giovani con minori opportunità, disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale. Non solo: la Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante ‘Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche’, prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. Un riconoscimento al valore e all’esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità”.

I NUMERI DEI PROGETTI – Ai volontari risultati idonei e selezionati verrà riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro. I progetti avranno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio paria 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SCU – Le sedi di svolgimento dei progetti del Ce.S.eVo.Ca. sono ASCLA; Synago Onlus; Camera di Commercio di Foggia; Associazione Compagnia delle opere -Foggia; OPUS Opere pugliesi di utilità sociale; SocialService; Unione dei Comuni Entroterra Idruntino; CSV Foggia; CSV Brindisi Lecce; Fondazione Nuova specie ONLUS; Società Cooperativa Sociale San Riccardo Pampuri; APS e SD Puglia senza ostacoli; Protezione Civile-Gruppo Lucano; L’abbraccio -Cooperativa Sociale; Nel paese delle meraviglie -Società Cooperativa Sociale; Associazione intercomunale Valle del Liri; Comune di Alessano; Comune di Accadia; Comune di Alberona; Comune di Andrano; Comune di Castelluccio dei Sauri; Comune di Giurdignano; Comune di Montesano Salentino; Comune di Ambito Francavilla; Comune di Aradeo e, naturalmente, Ce.S.eVo.Ca. Per selezionare il progetto si può consultare il link domandaonline.serviziocivile.it.