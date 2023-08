Cudini fiero dei suoi: “Contento della prestazione. Mercato? Dobbiamo velocizzare per completare la rosa”

“Non cerchiamo alibi. Era una partita impari contro una squadra che ha vinto un campionato. Un ostacolo non difficile ma di più. Noi siamo incompleti e ci alleniamo da poco. Ci abbiamo provato e sono contento della prestazione”. Così l’allenatore Mirko Cudini dopo la sconfitta per 1 a 0 del suo Foggia contro il Catanzaro in Coppa Italia.

“Bisogna ripartire da zero con entusiasmo e grossi stimoli. Dobbiamo completare la squadra. Con il Catanzaro ci abbiamo provato con le ripartenza e costruendo da dietro ma al momento il divario fisico è troppo elevato. Però abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti”.

Sui tifosi: “Stateci vicino e credete in quello che stiamo facendo. Sarà il campo a parlare. Sono a Foggia per imporre il modo di pensare mio e dello staff. Serve tempo e c’è bisogno di entusiasmo. Con il Catanzaro abbiamo mostrato orgoglio e attaccamento. Capisco che il mercato non è semplice ma dobbiamo velocizzare per completare la rosa in alcuni ruoli”.