Parcheggi a Foggia, uffici operativi e ausiliari in strada per il controllo della sosta

“Il servizio di sosta gestito dalla società Gps è pienamente operativo su tutto il contesto urbano della città di Foggia”. Lo annuncia la stessa società in una nota. “Da lunedì 7 agosto gli orari dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di Corso Garibaldi 65, saranno regolari come da programmazione iniziale. Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 16:00. È possibile pagare la sosta oltre che al parcometro, anche attraverso i ‘gratta e sosta’ disponibili presso i 21 rivenditori autorizzati in città. La lista completa è disponibile sul sito www.foggiaparcheggi.it“.

La società fa sapere che “gli ausiliari sono dispiegati sul territorio cittadino con attività di controllo e sanzionamento delle irregolarità legate al pagamento della sosta.

Gli sviluppatori tecnologici della società stanno lavorando al rilascio del portale web per l’attivazione e il rinnovo degli abbonamenti. Questo comporterà la possibilità di effettuare la quasi totalità delle procedure legate agli abbonamenti direttamente online senza doversi recare allo sportello dedicato. Inoltre la società fa sapere che sta lavorando per rendere disponibile entro la seconda metà di settembre, la GPS APP anche per la città di Foggia, la stessa si aggiungerà alle app partner per il pagamento della sosta quali Telepass, Easypark e Flowbird”.