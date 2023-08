“Al momento il Foggia Calcio non è acquistabile. Mettiamoci l’anima in pace”. Lo ha detto ai nostri microfoni l’imprenditore delle rinnovabili, Antonio Salandra che aggiunge: “Prendiamo atto di una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Canonico deve prima risolvere i problemi con la Pintus e poi eventualmente pensare a vendere. Noi non ci arrendiamo, ma ad oggi non possiamo fare niente”.