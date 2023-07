Siponto, pace e buon cibo all’Ultima Spiaggia. I turisti: “Peccato che il mare non sia il massimo”

Siponto da sempre è la meta preferita per le vacanze dei foggiani che continuano a frequentare le ampie spiagge del litorale. Il nostro viaggio nei lidi del Gargano continua e ci porta all’Ultima Spiaggia, un paradiso tra mare e pineta. “Qui si sta bene, è un posto tranquillo, ospitalità eccellente, prezzi ottimi, si mangia benissimo e non c’è la confusione degli altri stabilimenti della zona. Purtroppo un solo neo: il mare che non è il massimo”.

Già, il mare che purtroppo risente degli scarichi del torrente Candelaro, il problema cronico del Golfo di Manfredonia. Rispetto agli anni passati un miglioramento c’è stato grazie agli ultimi interventi di depurazione effettuati da Aqp, ma evidentemente non basta. “Peccato per il mare – ci racconta un turista milanese -, ma per il resto qui si sta benissimo, una vacanza appagante sotto tutti i punti di vista”. E nessuno si lamenta dei prezzi. “Chi dice che i prezzi sono alti non ha mai girato l’Italia. Prezzi assolutamente bassi e comunque in linea con l’andamento generale”.