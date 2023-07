Volantino in dialetto a Ferragosto, Mercati di città: “Per chi torna nella propria terra”

Un volantino in dialetto per “salutare il rientro di amici e parenti che tornano nella propria terra natale, la Capitanata, per partecipare alle feste e alle sagre di paese tipiche della tradizione locale”. È l’iniziativa di Mercati di città “La Prima”, nella tradizionale iniziativa di Ferragosto. “Le vie dei centri si riempiono di ‘frustìere’ nativi della nostra provincia – spiega l’amministratore, Luigi Giannatempo -, che hjanno nuovamente l’occasione di annusare i profumi e di sentire i sapori di un’infanzia che non dimenticheranno mai. Rievocare il linguaggio tradizionale è il nostro modo di rendere omaggio a chi, orgoglioso della nostra terra, non può fare a meno di presenziare a questo importante appuntamento”, conclude.