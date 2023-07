Non c’è pace a Vieste, altro incendio nella stessa zona dell’ultima volta. “C’è il disegno di qualcuno”

Non trovano pace le pinete che da San Felice si estendono fino a Portonuovo. Questa mattina un altro incendio, questa volta di entità inferiore rispetto a quello di martedì, è divampato nello stesso luogo. Il pronto intervento della Pegaso di Vieste e delle GEV Capitanata con il valido supporto dei Vigili del Fuoco, ha evitato il peggio, domando subito il fronte del fuoco.

Ma cosa sta succedendo in quella zona? Questa è la quarta volta che ignoti appiccano il fuoco. È sempre la stessa mano? “Mi sembra evidente – dichiara ai nostri microfoni il sindaco Giuseppe Nobiletti – che ci sia un disegno di qualcuno che vuole colpire la nostra terra. Mai come in questo momento dobbiamo alzare i livelli di guardia da parte delle Forze dell’ordine. È necessario dislocare uomini e mezzi in massa in tutta l’area interessata per beccare questi criminali che stanno compiendo atti di una ferocia inaudita. Mi rivolgo anche al prefetto di Foggia affinché intervenga subito. Siamo alla vigilia di agosto, un altro mese che si preannuncia molto caldo e con numeri impressionanti di turisti. Urge fare anche prevenzione con un buon pattugliamento. Gli organi preposti devono darci una mano, lo chiedo soprattutto ai carabinieri forestali. Infine credo sia giunta l’ora di dotarci di un sistema tecnologico, con l’ausilio dei droni e con l’implemento della flotta di canadair. Penso che tutto debba essere a carico del Governo centrale”. Un altro focolaio è stato domato dai volontari della protezione civile in località Ginestre, sulla provinciale Mandrione-Foresta Umbra.