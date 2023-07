Nube di fumo a Cerignola, il sindaco: “Restate a casa”. Preoccupa il quartiere del cimitero

È divampato un incendio presso un autoparco, in una vasta zona di proprietà privata, in via Santuario Madonna di Ripalta a Cerignola. Ne dà notizia il sindaco, Francesco Bonito. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Polizia Locale, che stanno gestendo una situazione delicata a causa delle proporzioni e della pericolosità dell’incendio.

“Al momento, è stato spento il focolaio più importante, ma all’interno dell’auto parco ci sono ancora piccoli focolai che i vigili del fuoco stanno spegnendo. La situazione che più ci preoccupa è quella legata alla forte coltre di fumo che ora sta avvolgendo tutto il quartiere del cimitero. Si consiglia di rimanere a casa ed evitare di creare ingorghi nella zona dell’intervento, oltre a chiudere porte e finestre a causa del denso fumo nero che si sta velocemente propagando”.