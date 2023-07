“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista Davide Petermann alla Virtus Entella. Il club ringrazia il calciatore per quanto fatto in queste due stagioni in rossonero (84 presenze e 11 gol) dimostrando grande professionalità per l’impegno profuso e augura a Davide le migliori fortune sportive e personali”. Con questa breve nota, il club rossonero ha salutato Petermann. Per lui trasferimento in Liguria.