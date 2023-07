Agenzia spaziale europea: temperature del suolo, 50 gradi a Foggia e Catania, 45 a Roma

Cinquanta gradi a Foggia e Catania, più di Damasco (48 gradi) e di Tunisi (46 gradi); 45 gradi a Roma, come a Bucarest. Sono le temperature misurate ieri mattina sulla superficie terrestre dagli strumenti radiometrici della missione Copernicus Sentinel-3 e rese pubbliche oggi sul sito dell’Agenzia spaziale europea. L’immagine mostra temperature superiori ai 45 gradi in quasi tutta la Puglia e in gran parte della Sicilia e della Sardegna.

Temperature meno elevate sulla costa tirrenica e sulla fascia adriatica settentrionale. La temperatura dell’aria, indicata nelle nostre previsioni meteorologiche giornaliere, è una misura di quanto è calda l’aria al di sopra del suolo. La temperatura della superficie invece è una misura di quanto è calda la superficie effettiva al tatto. Questa mappa mostra la temperatura della superficie terrestre che è più calda della temperatura dell’aria. Man mano che il cambiamento climatico prende piede, è probabile che ondate di calore come questa diventino più frequenti e più gravi, con conseguenze di vasta portata. (askanews)