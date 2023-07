“La Alfieri-Garibaldi di Foggia ha diritto a un preside, danni per 540 famiglie”. Lettera a ministro e prefetto

“L’Istituto comprensivo Alfieri-Garibaldi di Foggia ha i requisiti per essere normodimensionato e quindi ha il diritto di avere un dirigente scolastico. A oggi però, a due giorni dalla pubblicazione della mobilità, risulta sottodimensionato, per errore dell’amministrazione o per mancata comunicazione del dirigente, che assicura, comunque, di aver dato notizia dell’esatta consistenza organica degli alunni, pari a 540 e non 497 (appena 3 in meno rispetto ai parametri necessari per risultare normodimensionata)”.

Questa la denuncia di Dirigenti Scuola, il sindacato italiano dei presidi, che ha inviato una lettera di diffida al direttore generale dell’Usr Puglia, al prefetto di Foggia, al presidente della Regione Puglia, all’assessore regionale dell’Istruzione e infine al ministro dell’Istruzione e del Merito affinché “si assicuri un dirigente scolastico all’istituto, aumentando di conseguenza un posto per la mobilità regionale e si adottino i previsti e obbligatori provvedimenti nei confronti del/dei responsabile/i della mancata segnalazione della reale consistenza organica degli alunni e della conseguente rettifica del provvedimento”.

Inoltre Dirigenti Scuola chiede un incontro urgente affinché vengano forniti gli opportuni chiarimenti. “Non si può accettare – sottolinea l’associazione – che, per manovre facilmente identificabili e non necessariamente guidate da buona fede, si danneggiano ben 540 famiglie e si perdano posti di lavoro a causa di una condotta non corrispondente ai canoni di buon andamento, efficacia ed efficienza cui dovrebbe sempre essere ispirata l’azione amministrativa”.