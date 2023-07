Il Manfredonia volta pagina, in società una “leggenda” del club: Franco Ciuffreda. Per la panchina spunta Cinque

A poche ore dalla scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D e dalle dimissioni di Giuseppe Di Benedetto, il Manfredonia Calcio volta pagina e potrebbe affidare a due storici nomi del calcio locale, il futuro del club. Franco Ciuffreda, ex calciatore e direttore sportivo del Manfredonia, dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore, almeno momentaneamnte, mentre Franco Cinque è il nome più accreditato ad esercitare il ruolo di allenatore. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma nelle prossime ore queste notizie sono destinate a trovare conferma. Il dopo Di Benedetto sta per iniziare, come e se in maniera positiva lo scopriremo nei prossimi giorni.