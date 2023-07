Fratellini annegati, proclamato lutto cittadino a Manfredonia. “Profondo sgomento”

“Ho firmato l’Ordinanza sindacale n.15 con la quale ho proclamato per domani il lutto per la città di Manfredonia, sconvolta, così come tutta l’Italia, dalla drammatica morte dei fratelli Nicolae Daniel e Stefan, i cui funerali si terranno alle ore 16 presso la Cattedrale e celebrati dal Vescovo Padre Franco Moscone”. Ne dà notizia il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice.

“Un grave evento che ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento e particolare vicinanza alla famiglia colpita da questa immane tragedia. La proclamazione del lutto cittadino è il modo con cui l’amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità.

Per tutta la giornata le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e invito gli esercizi commerciali ad abbassare le serrande per 10 minuti (ore 16 – 16.10) durante la cerimonia funebre”.