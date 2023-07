“L’Italia vista dal mare. Scopri dove ti porto”, al porto turistico di Vieste arriva la flotta di “Appuntamento in Adriatico”

Seconda tappa pugliese per la flotta di “Appuntamento in Adriatico” che oggi è arrivata al porto turistico di Vieste (Fg), dove resterà fino a questa mattina, quando riprenderà il mare verso sud.

Dopo aver trascorso qualche giorno nel cuore del parco nazionale del Gargano, a Rodi Garganico, i velisti, con la direzione di Paolo dal Buono, percorreranno una parte della Rotta del Levante, che arriva fino a Brindisi, e che è uno dei diciassette percorsi ispirati alle antiche rotte commerciali o tematiche, proposti dal progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” e consultabili sul portale Italia.it.



“Appuntamento in Adriatico”, manifestazione simbolo del turismo nautico in barca, alla quale governo e Regioni italiane hanno affidato la promozione del progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, valorizza la nautica da diporto come segmento turistico al pari di quelli più tradizionali, quali cicloturismo, mototurismo e camminate all’aria aperta, e allo stesso tempo esplora le bellezze artistiche e culturali dell’entroterra e ne assapora le eccellenze enogastronomiche.

“Appuntamento in Adriatico” è una manifestazione, ideata e organizzata da Assonautica Italiana dal 1989, con la finalità di promuovere le culture, i porti e i territori adriatici.