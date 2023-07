Continua lo spettacolo del mondiale offshore sul Gargano, Masiero: “Scritta una pagina di storia”

Continua a dare spettacolo nelle acque antistanti il Porto Turistico di Rodi Garganico, il UIM Class V2 and Class 3 D World Championship, valido quale seconda tappa del campionato mondiale di motonautica offshore. Anche ieri nella seconda giornata di gare non sono mancate le emozioni. Il campionato del mondo ha scritto oggi una bellissima pagina della storia della motonautica moderna. L’imbarcazione Sabbie di Parma del Team Bacchi, pilotata da Marco Crosera e Andrea Comello, è stata infatti costretta ad una fermata di emergenza sulla spiaggia del Porto turistico di Rodi Garganico, a causa di un problema di tenuta di galleggiamento.

I bagnanti presenti, grazie anche al supporto della sicurezza in mare, hanno aiutato l’equipaggio di Sabbie di Parma a far spiaggiare lo scafo e operato per sistemare quanto prima la parte meccanica.

“Oggi il Porto di Rodi Garganico ha vissuto una pagina di storia della motonautica, che ha testato la massima sicurezza di questo sport e la condivisione dei problemi verificatisi a bordo di uno scafo – ha dichiarato il direttore del Porto Turistico, Marino Masiero –. Il pubblico presente ha dimostrato partecipazione e collaborazione, non solo assistendo alla gara, ma collaborando immediatamente nel portare lo scafo verso la spiaggia in massima sicurezza per i bagnanti e i piloti”.

Per quanto riguarda i risultati di gara, grande battaglia nella categoria V2 tra i due team maltesi El Diablo (di Clive Butler e Sammy Grima) e Waisnot (Aaron Ciantar e Rhys Grima), con i primi che sono riusciti ad imporsi con un sorpasso alla penultima boa e a bissare il successo di ieri. Secondi classificati Sam Howes-Michael Xuarem-William Borello del team Remax e terzi i francesi di Marine Diffusion (Dominique Martini-Jean Luc Martini-Christian Galea).

Nella categoria 3D, invece, successo per il team CRB-Regione Puglia (Francois Pinelli e Saul Bubacco), seguito dal team De Mitri (Fernando De Mitri e Diego Cardazzo) e Blu Banca (Serafino Barlesi e Francesco Calò).

Oggi in acqua per le prove libere alle ore 11 e dalle 14:30 via alle gare per la giornata conclusiva.