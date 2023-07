Serie C, il Cerignola ha scelto il nuovo allenatore. I Grieco si affidano al genovese Ivan Tisci

Il Cerignola ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Ivan Tisci, 49 anni genovese, la scorsa stagione sulla panchina del Fasano in serie D, e con un passato da calciatore tra serie A e serie B. Il tecnico ligure l’ha spuntata su Taurino e Colucci che in un primo momento sembravano in vantaggio. La presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa in programma a Cerignola, martedì 4 luglio alle ore 19, alla presenza del presidente Nicola Grieco e del direttore sportivo, Elio Di Toro.