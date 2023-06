Nuovo locale nel Foggiano, ecco “Al Gelso” del “mattatore” della politica locale Antonio Tutolo. “Non la solita braceria”

Tabaccaio, cuoco, contadino, panettiere, pasticcere dalle infinite marmellate, intrattenitore social ai tempi del lockdown. È tutte queste cose insieme l’ex sindaco di Lucera oggi consigliere regionale Antonio Tutolo, che il prossimo sabato inaugura il suo locale in campagna “Al Gelso” nei terreni di famiglia, che mai in tempi di Pug l’ex amministratore aveva voluto inserire nelle maglie delle aree edificabili.

Spiega la sua passione lui stesso con un invito social.

E scrive.

Perché questa iniziativa?

Per amore di questo posto e di chi me lo ha lasciato.

Per amore di questa terra che merita investimenti e attaccamento.

Per amore di chi non vi dico….

Perché in amore non si dice tutto…..

Si potranno gustare Delle buone pizze ma….

giudicherete voi… io sono di parte… e delle “zucculariy” alla brace… non sarà la classica braceria… ci sono già e sanno far bene il loro lavoro… vorrei fare qualcosa di diverso e spero di riscontrare i gusti dei più.

La campagna è sulla via che collega Lucera a Troia. Dopo il passaggio a Livello nei pressi dell’ Eurospar si supera il ponte dopo 300 metri sulla destra c’è un cancello bianco…seguiranno indicazioni più precise nei prossimi giorni…

L’invito è aperto a tutti.