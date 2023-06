Acqua, il Comune di Foggia ai residenti: “Razionalizzare i consumi. Evitate gli usi non prioritari”

Dopo il comunicato di Acquedotto Pugliese sulla crisi idrica a Foggia, è intervenuto anche il Comune attraverso un comunicato stampa: “Per quello che riguarda i nuovi disagi nell’erogazione dell’acqua registrati questa mattina a Foggia, Acquedotto Pugliese rende noto che è in atto una riduzione di pressione nell’abitato. Sono in corso interventi sulla condotta oggetto dei lavori dei giorni scorsi a causa di uno sfilamento della guarnizione di un giunto tra le parti della conduttura riparata. L’alimentazione è assicurata da bypass. Proseguiranno senza sosta i lavori fino al ripristino della funzionalità della condotta. L’intervento, infatti, richiede lo svuotamento del tratto interessato e i necessari lavaggi al termine delle operazioni”.

Come già annunciato, “il regolare ripristino del flusso è previsto entro la giornata di domani. Nel frattempo, per assicurare a tutti la fornitura di acqua potabile in città, sono presenti nelle strade le autobotti in: Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio, Villa Comunale, Rotatoria dell’Ospedale Riuniti, Chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro, Via Leone XIII, Rione Martucci, Chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla, Ospedale Riuniti di Foggia, Ospedale D’Avanzo, Rsa Don Uva, Carcere di Foggia e Aeroporto Gino Lisa.

“La struttura comunale di protezione civile ed assistenza dei vigili urbani è stata attivata dai commissari sin dalle prime ore di stamattina e lo sarà fino alla fine dei nuovi lavori – concludono dal Comune di Foggia -. Si raccomanda ai residenti di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per limitare eventuali disagi”.