Unifg e imprese del territorio, firma contratto di rete per progetti nell’agroalimentare

Si terrà martedì 27 giugno alle ore 11, presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo (Via Gramsci 89/91 – Foggia) la conferenza stampa per la presentazione di un progetto di collaborazione nel settore dell’agroalimentare tra l’Università di Foggia e alcune imprese del Territorio che sarà ratificato attraverso la sottoscrizione pubblica di un Contratto di Rete.

Si tratta di una iniziativa tesa a promuovere un partenariato per l’attuazione di progetti inerenti i bandi REACT-PNRR e PSR nonché per la creazione di percorsi di sviluppo territoriale in linea con l’European Green Deal, quadro programmatico lanciato dall’Unione europea.

Alla conferenza interverranno: prof. Lorenzo Lo Muzio – Rettore Università di Foggia; prof. Francesco Contò – Professore Ordinario, in quiescenza, di Economia Agraria; prof. Gianluigi De Pascale – Docente presso il Dipartimento di Economia e responsabile scientifico del Contratto di Rete: dott. Michele Gaudiano, Amministratore di Bio Organica Farm srl – Bio Organica Italia; dott. Davide Emanuele, Commissario straordinario ASP De Piccolellis; dott. Michele Marrano, Agronomo e tecnico specializzato in agricoltura biologica.