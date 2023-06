Auguri Renzo Arbore, 86 anni per il maestro dell’intrattenimento nato a Foggia

Renzo Arbore compie oggi 86 anni. Nato il 24 giugno a Foggia, è diventato una figura di spicco nel mondo dell’intrattenimento, attraverso una carriera eclettica e variegata che abbraccia la televisione, la radio, il cinema e la musica. Fin dagli esordi, Arbore ha dimostrato un talento innato per l’intrattenimento e una passione contagiosa per la musica. La sua versatilità lo ha portato a spaziare tra diversi generi musicali, dal jazz al pop, e ad affrontare nuove sfide come autore e compositore. (Italpress)