Successo per il “Tour della Salute” itinerante sui Monti Dauni, cittadini più informati e consapevoli 

Ultima tappa di giugno a Castelluccio Valmaggiore per il “Tour della Salute”, progetto educativo promosso da Il Cuore Foggia – Nucleo Pospe di Protezione Civile ed E.R.A Provinciale Foggia, in collaborazione con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Foggia, con il patrocinio dei Comuni.

“Il 22 giugno – spiega la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – abbiamo fatto tappa a Castelluccio Valmaggiore, dove siamo stati accolti con gioia da grandi e piccini, con i quali abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio educativo e formativo. Tutti i presenti hanno provato ad esercitarsi sui manichini per svolgere un massaggio cardiaco efficace, riconoscere una persona in arresto, effettuare una corretta chiamata di soccorso, utilizzare il defibrillatore in sicurezza in caso di arresto cardiaco e nelle circostanze speciali nell’adulto, nel bambino e nel lattante”.

Volontari e operatori sono stati accolti dal sindaco Pasquale Marchese e dall’amministrazione comunale che, al termine dell’iniziativa, hanno voluto ringraziare i soccorritori offrendo un momento di socialità e un buffet. La tappa di Castelluccio Valmaggiore ha seguito quelle realizzate, nelle scorse settimane, a Pietramontecorvino e Lucera.

Nel primo comune, in cui la manifestazione è stata fortemente voluta dal vicesindaco, molti cittadini hanno partecipato all’incontro al fine di apprendere ed esercitarsi sulle manovre di primo soccorso per la gestione dell’arresto cardio circolatorio e disostruzione delle vie aeree.

“Numerose – continua Jole Figurella – sono state le domande e le curiosità rivolte dai presenti ai soccorritori e allo specialista Vincenzo Stoppino, che ha dispensato pillole di salute e consigli sulla prevenzione delle malattie gastrointestinali. Anche per la rilevazione dei parametri vitali c’è stata una grande affluenza e il tutto ha visto la collaborazione dei clowndottori de Il Cuore Foggia”.

A Lucera, invece, ha fatto da cornice all’evento “Tour della salute” una via Matteotti gremita di persone. L’intera area della villa comunale di Lucera, allestita con 20 manichini, ha accolto tutti coloro che si sono voluti cimentare, sperimentando le manovre salvavita per gestire un arresto cardiaco, sotto la guida di istruttori IRC e soccorritori addestrati.

“L’iniziativa – evidenzia la presidente del clowndottori – è continuata con la rilevazione dei parametri vitali all’interno di un’ambulanza messa a disposizione dall’Ass. Aurora, a cui vanno i nostri ringraziamenti per aver concesso la disponibilità del mezzo per tutto il tour della salute”. Gli organizzatori ringraziano anche il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, con il presidente Matteo Perillo, per aver concesso il mezzo di trasporto che ha consentito ai soccorritori di spostarsi in maniera itinerante. “Il tour – conclude Jole Figurella – riprenderà a settembre in altri comuni della provincia di Foggia, sempre con i volontari delle associazioni il Cuore Foggia ed E.R.A sezione di Foggia”.