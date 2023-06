Evasione fiscale nel Foggiano, frodi per oltre 1.3 miliardi di euro. Individuati centinaia di responsabili

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

In materia di riciclaggio ed autoriciclaggio sono state eseguite 16 indagini, che hanno portato alla denuncia di 99 persone, di cui 3 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 4,2 milioni. Sono state inoltre analizzate 442 segnalazioni di operazioni sospette ossia caratterizzate dal pericolo di riciclaggio, finanziamento al terrorismo ed altre violazioni finanziarie.

In materia di reati fallimentari sono stati eseguiti 11 interventi, denunciate 48 persone e proposti per il sequestro beni per un valore di oltre 10 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono state sottoposte ad accertamenti patrimoniali 130 persone, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per più di 6,2 milioni di euro.

Oltre 2.200 sono invece gli accertamenti svolti su richiesta dell’autorità prefettizia, finalizzati a verificare i presupposti per il rilascio della certificazione antimafia. Il contrasto al narcotraffico ha portato all’arresto di 54 persone, alla denuncia di 130 persone e al sequestro di oltre 128 chili di sostanze stupefacenti. Oltre 384 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati all’autorità prefettizia degli oltre 300 interventi computi dalle unità cinofile del Corpo in tutta la Provincia.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati ad incrementarne la prontezza operativa e l’efficacia di intervento. In particolare, sono state impiegate 11.413 pattuglie, oltre 22 al giorno, anche congiuntamente alle altre forze di polizia in numerose operazioni straordinarie di controllo del territorio e contrasto alle attività illegali. Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 179 interventi e 56 indagini, sottoponendo a sequestro oltre 250.000 prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. Denunciate 73 persone. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, sono stati sequestrati oltre 3 milioni di litri (essenzialmente vini e spumanti) oggetto di contraffazione e frode commerciale che recavano false attestazioni Dop e Igp.