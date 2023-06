Foggia e il talento cinematografico: una rapida panoramica degli ultimi anni

Di talento cinematografico in provincia di Foggia sembra essercene molto. Nel corso degli anni sono emersi attori di calibro, ma anche comici e personaggi dello spettacolo. La produzione cinematografica foggiana sta crescendo, nonostante le numerose difficoltà, e la testimonianza principale è rappresentata dalla pellicola Vertical Man, che ha debuttato a dicembre dello scorso anno.

Vertical Man

Per Vertical Man siamo solamente agli inizi, ma sognare in grande non costa nulla. Si tratta di una pellicola in cui, tra le altre cose, si vuole dare un messaggio fondamentale per il futuro, di speranza per città in cui purtroppo la malavita foggiana fa un po’ quello che vuole.

Il regista è Roberto Moretto e, nonostante assicuri che si tratta in fondo solamente di una commedia, alla base di questa produzione c’è la voglia e l’intenzione di ribaltare le consuetudini locali. Un monito che vuole diventare una fonte di ispirazione per la società civile, per provare a ribellarsi rispetto alla dittatura dei soprusi e alla legge dei clan.

Tanti gli artisti foggiani presenti nella pellicola, tra cui Roberto Galano, protagonista, all’interno di un lungometraggio che, come detto, vuole mettere in risalto quanto la criminalità foggiana faccia del male al suo territorio e alla sua gente. Il regista l’ha già descritta come un’operazione onesta dal punto di vista intellettuale e in grado di prendere una posizione corretta e netta su una situazione che preoccupa un po’ tutti.

“Ti mangio il cuore” con Dino La Cecilia

Uno degli attori foggiano baciati davvero dalla sorte per quanto riguarda il talento. Stiamo parlando di Dino La Cecilia, che è in grado di sdoppiarsi senza alcun problema tra il palco del Piccolo Teatro di Foggia fino ad arrivare a palcoscenici internazionali e ancor di più sotto i riflettori come quelli del Festival del Cinema di Venezia.

La pellicola che potrebbe davvero consacrarlo si intitola “Ti mangio il cuore”; di Pippo Mezzapesa. Si tratta di un film che è stata realizzato prendendo ispirazione dall’omonimo libro scritto a quattro mani da Giuliano Foschi e Carlo Bonini ad oggetto la mafia organica. Tra l’altro, questa pellicola è stata la prima volta per Elodie: la ben nota cantante, infatti, si è cimentata nel ruolo di attrice.

Dino La Cecilia in questa pellicola interpreta un boss sanguinario, il cui metodo per risolvere qualsiasi problema è l’imposizione tramite la paura e la violenza. Lo stesso attore ha messo in evidenza come l’ispirazione principale per il suo ruolo di “cattivo”, gli è arrivata dalla mala di Foggia, che conosce a menadito avendola interpretata in numerose occasioni che sono andate in scena al teatro borghese.

La serie tv su Elisa Claps

Non solo i film, ma anche le serie tv si stanno affermando come il fenomeno del momento nell’ambito dell’intrattenimento. Siccome ne vengono realizzate di ogni tipo, in grado di narrare ogni storia, non deve stupire come ne verrà creata una appositamente per ricordare la triste storia di Elisa Claps.

Nella serie tv in questione, quello relativo ad Elisa è uno dei racconti più intrisi di misteri e di pagine oscure della cronaca nera sul nostro Paese. Questa produzione è stata intitolata “Per Elisa” e verrà proposta in tre puntate che andranno in onda sulla Rai. Nel cast ci sono anche due veri e propri talenti made in Foggia: si tratta di Gianmarco Saurino e Rosa Diletta Rossi.