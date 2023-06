Giovani farmacisti in scena sul Gargano. Gare sportive ed eventi di gala a Pugnochiuso

I tornei Agifar approdano in provincia di Foggia. A Vieste, presso il centro turistico di Pugnochiuso, dove dal 23 al 25 giugno prossimi si svolgeranno gare sportive ed eventi di gala organizzate da Agifar Foggia. “Take care of yourself” è il titolo dell’edizione di quest’anno, con cui si è voluto sottolineare l’importanza per la salute, anche dei farmacisti, dell’esercizio fisico e della socialità. “L’evento – spiega il presidente di Agifar Foggia, Ascanio De Blasiis – sarà l’occasione per favorire l’incontro tra colleghi farmacisti di tutta Italia e per divertirsi, sia in campo che fuori. Un’ottima opportunità per trascorrere del tempo insieme, rivedersi, rafforzare i rapporti professionali e allacciare anche nuove relazioni personali. Sarà un fine settimana all’insegna dello sport, del relax e del turismo in uno dei posti più belli d’Italia”.

Sabato 24 giugno al mattino è prevista la gita in barca per visitare le grotte marine da Pugnochuiso a baia delle Zagare, il pomeriggio i tornei di calcio a 5 e di tennis. A seguire le premiazioni e l’Agifar Party. L’associazione dei giovani farmacisti di Capitanata nasce con l’intento di promuovere l’unione e la connessione fra i laureandi, i neolaureati e i giovani farmacisti che si approcciano al mondo del lavoro. regalare momenti di sport, divertimento e occasioni di conoscenza e amicizia.