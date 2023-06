Ripulita via Gentile a Foggia. I volontari raccolgono rifiuti di ogni tipo e i passanti ringraziano

“Dagli anni Settanta la produzione di plastica è cresciuta più rapidamente di quello di qualsiasi altro materiale. Se non verrà invertita la rotta si prevede che la produzione globale raggiungerà i 1.100 milioni di tonnellate entro il 2050” ha dichiarato l’UNEP, Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

Anche nella bella città di Foggia purtroppo sono sempre più visibili i rifiuti abbandonati da gesti incivili. Ecco perché il gruppo de La Via della Felicità da anni ormai ha lanciato un messaggio con l’iniziativa di raccolta rifiuti nelle aree verdi della città.

Anche nei giorni scorsi erano presenti in via Gentile dove hanno trovato rifiuti di ogni tipo: plastica, lattine, bottiglie di vetro, mozziconi e molto altro. Tantissimi gli apprezzamenti dei passanti.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un messaggio. “La nostra iniziativa prende spunto dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard. Ed è proprio al buon senso di ogni cittadino a cui facciamo appello. Non abbandonate i rifiuti”.

“Ma il gruppo di cittadini non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 22 giugno alle ore 18:15 in via Gentile, incontro davanti al bar Gambrinus. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a [email protected]“.