I lavoratori della G&W non mollano, sciopero con tute appese ai cancelli dello stabilimento di Foggia

Tornano a farsi sentire gli ormai ex dipendenti della G&W, l’ex Tozzi di Borgo Incoronata. Una delegazione composta da rappresentanti sindacali e semplici lavoratori si è recata davanti ai cancelli della fabbrica foggiana, richiamando l’attenzione soprattutto delle istituzioni. “Ci sentiamo totalmente abbandonati da tutti. Sono spariti tutti. Noi non molliamo e nei prossimi giorni costituiremo un comitato aperto alla cittadinanza per salvaguardare questo sito produttivo che non può e non deve morire”. Sui cancelli della fabbrica i lavoratori hanno appeso le proprie tute. “Insieme alle tute abbiamo appeso tanti anni di lavoro, senza ricevere nessun aiuto. Siamo stati licenziati con una mail, senza nemmeno riconoscerci il TFR. Solo tante promesse andate a vuoto”.