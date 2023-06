Social work day 2023 a Foggia, l’appello: “Rispettare la diversità attraverso un’azione sociale comune”

Il Comune di San Severo, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha preso parte alla terza tappa del Seminario interregionale di celebrazione del “Social work day 2023”, intitolato “Rispettare la diversità attraverso un’azione sociale comune”, organizzato dal Consiglio Nazionale e Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia e con il patrocinio della Provincia di Foggia e della Consulta Provinciale per la Legalità. L’evento si è tenuto presso la Biblioteca Regionale Magna Capitanata di Foggia.

Gli organizzatori del Seminario hanno ritenuto di richiedere al Comune di San Severo – ed in particolare all’assessora alle Politiche Sociali Simona Venditti – di relazionare in merito alle sinergie istituzionali costruite in questi anni dall’Assessorato del Servizio Sociale, nonché sulle azioni e misure messe in campo per riattivare le diverse Agenzie ed articolazioni sociali sui temi della rieducazione dei minori ed adulti, caduti nei circuiti penali, ma anche in materia di supporto genitoriale e di contrasto alla marginalità ed al disagio.

Al seminario hanno partecipato autorevoli relatori del mondo della Giustizia (tra cui Lidia de Leonardis, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, Odette Eronia, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, Paolo Balzamo e Giuseppe del Grosso, Giudici Onorari del Tribunale per i Minori) e illustri operatori sociali (tra cui Anna Rita Sette, Assistente Sociale presso l’ufficio del Garante Regionale delle Persone private della Libertà, Mirella Pina Enza Malcangi, Direttore dell’Ulepe di Foggia ed Angela Gismondi, Direttore Ufficio Servizi Sociali Minori Bari).

“É stata una giornata di grande ispirazione ma anche di tanto orgoglio – dichiara Venditti – per il nostro Comune ed in particolare per l’Assessorato e gli Uffici. La richiesta da parte del Direttore del Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, Lidia De Leonardis, di relazionare in questo importante consesso le azioni e le misure messo in campo dai Servizi Sociali del Comune di San Severo – tra cui la convenzione tra Assessorato, ULEPE e Consulta delle Associazioni, l’attivazione della Sede recapito dell’USSM sul Territorio, la formazione alla mediazione scolastica, penale e famigliare si tutti gli operatori sociali, gli incubatori sociali, i voucher sociali per la pratica sportiva, ecc. – ha rappresentato non solo un preziosa ed autorevolissima occasione per raccontare il capillare e quotidiano lavoro svolto dal Servizio Sociale del Territorio ma anche un inaspettato riconoscimento allo sforzo operato in questi anni dalla Civica Amministrazione, al fine di coniugare il contrasto all’illegalità con la costruzione di sistemi e modelli innovativi di inclusione e di Giustizia di Comunità”.