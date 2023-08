OTC Puglia e Basilicata, Fernando De Colellis nominato presidente vicario. Ha una lunga esperienza nel sociale

L’Organismo Territoriale di controllo (OTC) della Puglia Basilicata ha un nuovo presidente vicario. È Fernando De Colellis (in foto), componente effettivo dal 2020, espressione della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Con lunga esperienza nel campo delle politiche sociali, del Terzo Settore e del Servizio Civile Universale, Fernando De Colellis, originario di Troia, supporterà e coadiuverà la presidente Filomena Luisa Teresa My nelle funzioni di controllo dei CSV (Centri di Servizio al Volontariato) di Puglia e Basilicata, in conformità con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dallo Statuto e dalle direttive dell’ONC.

“Mi congratulo con Fernando De Colellis – ha detto il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Aldo Ligustro – per la recente nomina a presidente vicario dell’OTC di Puglia e Basilicata. Apprezzandone la preparazione e l’impegno, sono certo che svolgerà al meglio il nuovo incarico, proseguendo il percorso iniziato già nel 2021 come componente effettivo dell’Organismo”.

I componenti dell’OTC – ufficio territoriale dell’ONC, l’Organismo Nazionale di Controllo – sono nominati, anche disgiuntamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente che lo sostituisce anche in caso di impedimento temporaneo.

“Sono lusingato per la nomina a vicario della presidente My – ha sottolineato Fernando De Colellis – a cui assicuro il mio massimo impegno nello svolgimento delle funzioni previste dal mio ruolo. Ringrazio lei e tutte le componenti e i componenti dell’OTC per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Proseguiremo sulla strada già tracciata, implementando le azioni previste dal regolamento dell’OTC”.