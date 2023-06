Ci sono i soldi “per una migliore qualità della vita dei foggiani”. Approvato bilancio di previsione 2023-2025

È stato approvato dalla Commissione straordinaria del Comune di Foggia il Bilancio di Previsione 2023-2025. “Il documento contabile – fanno sapere da Palazzo di Città – evidenzia chiaramente i risultati del lavoro compiuto in questi anni per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento indicati nel Piano di riequilibrio economico finanziario del Comune di Foggia”.

“Nella comparazione tra i dati del 2023 e quelli degli anni precedenti emerge con forza la maggiore quantità di risorse disponibili per investimenti. Per viabilità, realizzazione e manutenzione di immobili, strutture sportive e sociali, opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante, acquisto automezzi di servizio, acquisto di beni durevoli per uffici e scuole, le risorse per l’anno in corso ammontano complessivamente ad oltre 180milioni di euro. Una somma che porta ad un investimento pro capite pari a più di 1200 euro per cittadino residente, rispetto ai 128,58 euro del 2022 e i 133,84 euro del 2021. La percentuale maggiore di questi investimenti sarà dedicata: alla viabilità (30,12%), all’ambiente (22,07%) e all’istruzione (13,20%).

Per la Commissione Straordinaria: “Dal documento approvato, strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati gli obiettivi ed i programmi dell’amministrazione per l’anno in corso, emerge il lavoro fin qui svolto con successo. Una attività attenta e metodica che permette di mettere a disposizione, sin da quest’anno e ci si augura negli anni a venire, risorse economiche per una migliore qualità della vita dei cittadini foggiani”.

Inoltre, nel segno di una comunicazione più semplice e immediata che consenta a tutti di essere nelle condizioni di acquisire gli elementi di giudizio necessari per valutare l’operato svolto dal Comune, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il “Bilancio Semplificato per il Cittadino”.